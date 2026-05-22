GDS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GDS gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 HKD je Aktie erzielt worden.

GDS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,80 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,91 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at