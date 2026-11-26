GDS äußerte sich am 25.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,70 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,15 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,055 HKD sowie einem Umsatz von 3,71 Milliarden HKD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at