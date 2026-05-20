GDS Holdings Aktie
WKN DE: A2DF4S / ISIN: KYG3902L1095
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20.05.2026 20:26:41
GDS Stock Falls Despite Q1 Beat As Guidance Trails Estimates
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