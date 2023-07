GDV erhöht Prognose für Beitragswachstum im Versicherungssektor

BERLIN (Dow Jones)--Die Aussichten im Versicherungssektor haben sich nach Ansicht des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) für 2023 aufgehellt. Deutschlands Versicherer steuern in diesem Jahr auf ein etwas höheres Beitragswachstum zu als bislang erwartet. Der Verband erhöhte seine Prognose auf ein Plus von 1,3 Prozent, nach einem Plus von 0,4 Prozent in der Frühjahrsprognose. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), führte dies auf die seit Frühjahr verbesserte Lage im Geschäft mit Lebensversicherungen zurück.

"Im Einmalbeitragsgeschäft war der Rückgang weniger stark, als wir es im Frühjahr erwartet haben", sagte Asmussen. Am Beitragsminus in der Sparte ändere das allerdings nichts. Für 2023 rechnet der GDV mit einem Rückgang in der Lebensversicherung von 4,3 Prozent (Frühjahr: minus 5,5 Prozent). "Die anhaltende Inflation belastet nach wie vor die privaten Haushalte und nimmt vielen die Möglichkeit zum Sparen", so Asmussen.

Im Segment Sachversicherung treibt laut GDV die allgemeine Teuerung die Kosten für Schäden in die Höhe, was in der Regel steigende Beiträge nach sich ziehe. Für die Schaden- und Unfallversicherer erhöhte der Verband für dieses Jahr seine Prognose für das Beitragszuwachs auf 6,6 Prozent (Frühjahr: 5,5 Prozent). "Der intensive Wettbewerb wirkt einerseits preisbremsend. Gänzlich von der Inflation entkoppeln können sich die Unternehmen aber nicht", sagte Asmussen.

Die aktuelle Lage der Kfz-Versicherer zeige hingegen, dass höhere Beiträge allein noch kein Ausweis für einen gesunden Geschäftsverlauf seien. Sie steuern laut GDV in diesem Jahr auf einen Verlust von mehr als 2,5 Milliarden Euro zu. Denn das erwartete Beitragsplus von rund 3,6 Prozent reicht demnach nicht aus, um die steigenden Entschädigungsleistungen aufzufangen. Diese klettern in diesem Jahr um voraussichtlich 11 Prozent - insbesondere wegen höherer Werkstatt- und Ersatzteilpreise.

