GDV: Reform privater Altersvorsorge ermöglicht höhere Renten

BERLIN (Dow Jones)--Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat die geplante Reform der geförderten privaten Altersvorsorge insgesamt positiv gewertet, aber Kritik an Einzelpunkten geübt. "Damit werden Renten möglich, die durchschnittlich 40 Prozent höher sind als bei Riester. Das macht die Entscheidung für eine sichere und solide Rente noch attraktiver", sagte der stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführer Moritz Schumann. Besonders positiv sei, dass Versicherte in der Rentenphase künftig 20 Prozent der angesparten Summe in chancenreichere Anlagen wie Aktien anlegen könnten. "Versicherte können die Chancen der Kapitalmärkte besser nutzen, erhalten aber auf jeden Fall einen monatlichen Sockelbetrag - und das garantiert ein Leben lang", sagte er.

Positiv bewerte der GDV die Möglichkeit, dass sich Versicherte in der Ansparphase künftig für Produkte mit einer Garantie von 80 Prozent entscheiden können. "Es ist gut, dass die starre Hundertprozent-Garantie endlich gelockert wird", betonte Schumann. "Das moderate Absenken auf 80 Prozent ist ein guter Kompromiss aus Sicherheit und Rendite." Kritisch sah Schumann allerdings, dass Einzelaktien im Altersvorsorgedepot förderfähig werden sollen: "Hohe Verluste drohen, wenn Anleger auf die falschen Aktien setzen. Das passt einfach nicht zur staatlich geförderten Altersvorsorge."

Schumann warnte zudem, insbesondere für Familien und Alleinerziehende falle die neue Förderung teilweise deutlich niedriger aus. Die Differenz zwischen alter und neuer Förderung könne mehrere hunderte Euro betragen. Kritisch bewerte der GDV vor allem auch, dass lebenslange Rentenleistungen nur noch eine Option sein sollen. "Das ist ein klarer Rückschritt in der Altersvorsorge", kritisierte Schumann. Auszahlpläne seien mit finanziellen Risiken verbunden.

