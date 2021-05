GDV: Saarland 2020 am stärksten von Naturgefahren betroffen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Saarland ist im vergangenen Jahr wie schon 2019 statistisch am stärksten von Naturgefahren betroffen gewesen. Das gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft in seiner Naturgefahrenbilanz für das vergangene Jahr bekannt. Die Schadenhäufigkeit liegt demnach im Saarland bei 54,9 Meldungen je 1.000 Sachversicherungsverträge (plus 7 Prozent). Im Bundesdurchschnitt sind es 22 Schadenmeldungen. Berlin war mit 3,4 Meldungen am wenigsten betroffen.

Nach der Naturgefahrenbilanz verursachten laut GDV Sturm, Hagel und weitere Naturgefahren wie Starkregen im Saarland Schäden in Höhe von 43 Millionen Euro. Erfasst sind den Angaben zufolge in dieser Statistik versicherte Schäden an Häusern und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie erstmalig auch Schäden an Kraftfahrzeugen. Deutschlandweit schlugen Naturgefahren im vergangenen Jahr für die Versicherer mit insgesamt 1,95 Milliarden Euro zu Buche. Die Schäden seien damit deutlich unter dem prognostizierten Wert von 3,8 Milliarden Euro geblieben.

Auf die Sachversicherung entfielen dabei 1,6 Milliarden Euro, davon 300 Millionen Euro für weitere Naturgefahren, wie Starkregen oder Hochwasser. Die Kfz-Versicherer leisteten rund 350 Millionen Euro. "2020 war erfreulicherweise ein deutlich unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. "Das lag vor allem daran, dass schwere Hagelereignisse und im Herbst schwere Stürme ausgeblieben sind." Die höchsten Schäden gab es laut GDV in den beiden einwohnerstärksten Bundesländern Nordrhein-Westfalen mit 422 Millionen Euro und Bayern mit 415 Millionen Euro. Am niedrigsten waren mit 6 Millionen Euro die Schäden in Bremen.

