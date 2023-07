GDV verzeichnet 2022 Rekordhoch bei Zahl der Direktversicherungen

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Versicherungswirtschaft hat im vergangenen Jahr ein Rekordhoch bei der Zahl der Direktversicherungen erreicht. Damit spielen die in Deutschland tätigen Lebensversicherer weiterhin eine zentrale Rolle in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Weniger erfreulich zeigte sich laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) aber im Jahr 2022 die Entwicklung bei Lebensversicherungen, Pensionskassen und -fonds insgesamt.

"Die Beitragseinnahmen sind hier um 5,9 Prozent auf 97,1 Milliarden Euro zurückgegangen", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Aufgrund der Zinsentwicklung verringerte sich der Einmalbeitrag, der für die gesamte Versicherungsdauer im Voraus entrichtet wird, um 17,7 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. Die laufenden Beiträge stiegen mit 66,5 Milliarden Euro hingegen leicht (plus 0,7 Prozent). Auch für 2023 sind die Aussichten gedämpft.

Bei der betrieblichen Altersversorgung lief das Geschäft hingegen besser.

"Innerhalb der Lebensversicherung entfällt fast jeder fünfte Vertrag und sogar knapp ein Viertel der Beiträge auf die betriebliche Altersversorgung", sagte Asmussen.

Der Anteil der betrieblichen Altersversorgung stieg bis Ende 2022 bei den Verträgen von 18,9 auf 19,3 Prozent; bei den Beiträgen kletterte er von 24,0 auf 24,3 Prozent.

Von allen fünf unterschiedlichen Durchführungswegen bei der betrieblichen Altersversorgung, in denen sich die Lebensversicherer engagieren, entwickelte sich die Direktversicherung am besten. Während die Versicherer Ende 2017 noch 8,1 Millionen Verträge zählten, lag der Bestand Ende 2022 bereits bei 8,8 Millionen Direktversicherungen, so der Verband.

"Das ist ein neuer Höchststand", so Asmussen. "Angesichts der Krisen, die Wirtschaft und Beschäftigte in dieser Zeit durchstehen mussten und müssen, ist das ein gutes Ergebnis. Darauf können wir aufbauen."

Notwendig sei eine stärkere Förderung von Geringverdienern in der betrieblichen Altersversorgung. Laut Asmussen setzen sich die Versicherer hier bei fortschreitender Lohnentwicklung für eine Dynamisierung der Einkommensgrenzen ein, damit niemand aus der Förderung herausfalle. Ein gutes Instrument für kleine und mittlere Unternehmen sei außerdem, freiwillige Modelle zur automatischen Entgeltumwandlung mit Opt-out für die Beschäftigen auf Betriebsebene zu ermöglichen. Bislang braucht es dafür einen Tarifvertrag.

