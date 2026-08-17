General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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17.08.2026 15:33:25
GE Aerospace, Kratos Land US Air Force Contract
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