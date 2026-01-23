GE Aerospace (ex General Electric) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte am 22.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 2,40 USD. Im letzten Jahr hatte GE Aerospace (ex General Electric) einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace (ex General Electric) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,72 Milliarden USD im Vergleich zu 10,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

GE Aerospace (ex General Electric) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 8,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,99 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,86 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 38,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at