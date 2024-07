GE Aerospace (ex General Electric) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

GE Aerospace (ex General Electric) lud am 23.07.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 45,53 Prozent auf 9,09 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,70 Milliarden USD gelegen.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,992 USD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 8,39 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at