GE Aerospace (ex General Electric): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GE Aerospace (ex General Electric) stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,83 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at