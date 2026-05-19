General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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19.05.2026 18:11:59
GE Aerospace Expands Defense, Aviation Business With Two Major Deals
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Aktien in diesem Artikel
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|53 000,00
|1,48%