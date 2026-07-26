General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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27.07.2026 01:15:00
GE Aerospace has a Backlog Worth $210 Billion. Here's Why I'm Still Not Buying
Benjamin Graham, who helped train Warren Buffett, often talked about the difference between a company and a stock. Graham had a saying that, to paraphrase, even a good company can be a bad investment if you pay too much for it. That's the lens through which I view GE Aerospace (NYSE: GE) today. Here's why I wouldn't buy the stock, despite the company's business success. The big number for GE Aerospace is its $210 billion backlog. That's a massive number, representing the future income the company already has lined up. Adding to the allure of that figure is that it comprises two income streams: product sales and services. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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