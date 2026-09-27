GE Aerospace a Aktie
WKN DE: A40MS7 / ISIN: CA36968P1080
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27.09.2026 22:30:00
GE Aerospace Is Spending $12 Billion on an Acquisition. Is It Still the Best Aerospace Stock to Own?
On Sept. 8, 2026, GE Aerospace (NYSE: GE) announced plans to acquire Consolidated Precision Products for nearly $12 billion. This pending purchase represents GE Aerospace's largest acquisition since it became an independent company in 2024.
That said, while there is an element of uncertainty when it comes to any mergers and acquisitions (M&A) activity, this deal appears to be one that will bode quite well for this diversified aerospace products company. Even as GE Aerospace stock has pulled back by around 4.5% since the deal announcement, in time, this purchase will likely help create shareholder value.
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