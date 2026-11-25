GE Aerospace Aktie
WKN DE: A3CSML / ISIN: US3696043013
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25.11.2026 13:26:50
GE Aerospace Secures Malaysia Aviation Order For 16 Boeing 787s
(RTTNews) - Wednesday, GE Aerospace (GE) announced that Malaysia Aviation Group has selected its GEnx-1B engines for upto 16 new Boeing 787 Dreamliners, expecting to strengthen the latter's operational capabilities and support the continued development of its long-haul network across Europe and Asia Pacific.
Also, Malaysia Aviation Group renewed its use of GE Aerospace's Fuel Insight and FlightPulse, flight analytics software under a new agreement.
"We are honored to begin this new chapter in our nearly three-decade relationship with MAG," said Jason Tonich, Chief Commercial Sales & Customer Officer at GE Aerospace.
In pre-market hours, GE was trading at $313.10, down 1.55 percent on the NYSE.
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