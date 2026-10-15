General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
16.10.2026 00:30:02
GE Aerospace vs. Lockheed Martin: Which Stock Is a Better Buy in 2026?
Aerospace and defense remains a cornerstone of industrial portfolios, but should you favor commercial growth or military stability? Deciding between GE Aerospace (NYSE:GE) and Lockheed Martin (NYSE:LMT) depends on your specific goals.
GE Aerospace operates as a focused aerospace powerhouse, powering both commercial airliners and military jets. Lockheed Martin serves as the premier global defense contractor, specializing in advanced fighter planes and missile systems. While both operate in the same broader industry, their growth drivers and customer bases create two distinct investment propositions.
GE Aerospace operates as a specialized aviation business, distinguishing it from many broader defense stocks that maintain heavy exposure to land and sea systems. Its strategy centers on its massive installed base of more than 44,000 commercial and 26,000 military aircraft engines. This fleet generates high-margin, recurring revenue through services and propulsion systems provided to airlines and government agencies worldwide. In its latest annual report, filed for FY 2025, the company highlighted its focus on scaling production to meet rising demand for more efficient engine technology.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Aktien in diesem Artikel
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|63 050,00
|1,65%
|Lockheed Martin Corp Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|43 160,00
|2,23%
|Lockheed Martin Corp.
|491,90
|3,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.