GE-Aktie steigt: General Electric übertrifft Gewinnerwartungen

Der Umsatz blieb sowohl unter dem Vorjahreswert als auch den Erwartungen der Analysten, obwohl die Triebwerkssparte ein deutliches Wachstum aufwies. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen gewinnseitig etwas zuversichtlicher.

GE erzielte in den drei Monaten bis Ende März einen Gewinn je Aktie von 1,08 Dollar nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum von 1,09 Dollar. Bereinigt betrug der Gewinn je Aktie 57 Cent. Analysten hatten 43 Cent prognostiziert.

Der Umsatz lag mit einem leichten Rückgang von 0,5 Prozent auf 18,4 Milliarden Dollar unter den Erwartungen der Analysten von 19,3 Milliarden Dollar. Während das Triebwerksgeschäft den Umsatz um 10 Prozent steigerte, sanken die Einnahmen in den Segmenten Healthcare und Erneuerbare Energien um 5 bzw 7 Prozent.

Im Gesamtjahr rechnet GE nun mit einem nahezu stabilen Umsatz. Zuvor hatte der Konzern ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll allerdings 1,80 bis 2,10 Dollar statt 1,20 bis 2,00 Dollar erreichen.

Der freie Cashflow wird nun bei 3,75 bis 4,75 Milliarden Dollar gesehen, womit sich der Mittelpunkt der Spanne gegenüber der vorherigen Prognose von 3,5 bis 5 Milliarden Dollar nicht ändert. Im dritten Quartal betrug der Cashflow 1,7 Milliarden Dollar. Allerdings erzielt GE den Großteil meist im Schlussquartal.

Der Verkauf des Flugzeugleasinggeschäfts soll voraussichtlich am 1. November abgeschlossen werden, was dem Konzern 24 Milliarden Dollar an Barmitteln einbringen wird.

Die GE-Aktie klettert im NYSE-Handel zeitweise um 2,56 Prozent auf 107,95 US-Dollar.

