GE Announces Boards of Directors for Future Independent GE Vernova and GE Aerospace 

Directors bring strong mix of domain expertise, diverse perspectives, and leadership experience to help GE Vernova lead the energy transition and GE Aerospace shape the future of flightBOSTON – November 14, 2023 – GE (NYSE:GE) today announced the Boards of Directors for GE Vernova—the planned Weiter zum vollständigen Artikel bei General Electric Co. (GE) Zum vollständigen Artikel