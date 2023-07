GE ANNOUNCES SECOND QUARTER 2023 RESULTS

Double-digit growth in orders, revenue, operating profit, and cash; raising 2023 guidance Second quarter 2023:Total orders of $22.0B, +59%; organic orders +58%Total revenues (GAAP) of $16.7B, +18%; adjusted revenues* $15.9B, +19% organically*Profit margin (GAAP) of 8.3%, +1,510 bps; Weiter zum vollständigen Artikel bei General Electric Co. (GE) Zum vollständigen Artikel