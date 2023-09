GE Board of Directors Authorizes Regular Quarterly Dividend

BOSTON, Mass.—September 8, 2023—The Board of Directors of GE (NYSE: GE) today declared a $0.08 per share dividend on the outstanding common stock of the Company. The dividend is payable October 25, 2023, to shareholders of record at the close of business on September 26, 2023. The ex-dividend date Weiter zum vollständigen Artikel bei General Electric Co. (GE) Zum vollständigen Artikel