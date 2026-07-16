General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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16.07.2026 14:07:00

GE boosts profit outlook, but stock falls as booming order growth cools

GE Aerospace’s stock falls after earnings, again, with recently rapid order-book growth slowing.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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