General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
16.07.2026 14:07:00
GE boosts profit outlook, but stock falls as booming order growth cools
GE Aerospace’s stock falls after earnings, again, with recently rapid order-book growth slowing.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!