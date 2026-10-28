GE HealthCare Technologies Aktie

GE HealthCare Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Umsatzwachstum 28.10.2026 14:45:00

GE Healthcare-Aktie klettert deutlich nach verbessertem Jahresausblick

GE Healthcare-Aktie klettert deutlich nach verbessertem Jahresausblick

Der Medizintechnikkonzern GE Healthcare wird nach einem besser als erwartet ausgefallenen dritten Quartal optimistischer für das laufende Jahr.

So dürfte 2026 das vergleichbare Umsatzwachstum bei rund vier Prozent liegen und damit am oberen Ende der bislang in Aussicht gestellten drei bis vier Prozent, teilte der Konkurrent von Siemens Healthineers am Mittwoch in Chicago mit. Die bereinigte Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 15,5 bis 15,7 Prozent erreichen, damit hob GE HealthCare das untere Ende der Spanne um 0,1 Prozentpunkte an. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden nun 4,95 bis 5,05 US-Dollar erwartet, nach zuvor 4,80 bis 5,00 Dollar.

GE Healthcare habe im Quartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, sowie die Marge in allen Segmenten gesteigert, kommentierte Konzernchef Peter Arduini die Entwicklung. "Angesichts unserer verbesserten Leistung im bisherigen Jahresverlauf sowie der Dynamik im Geschäft heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr an." Die Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 6,5 Prozent auf 75,69 US-Dollar.

Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 7,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar (knapp 5 Mrd Euro). Organisch, sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum 6,2 Prozent und erstreckte sich über alle Bereiche. Das Neugeschäft wuchs organisch um vier Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 446 auf 615 Millionen Dollar. Dabei übertraf das Unternehmen den Angaben zufolge die eigenen Erwartungen.

/nas/mis/jha/

CHIGAGO (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Kostensteigerungen bei Medizintechnik-Riese: GE Healthcare korrigiert EPS-Prognose

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu GE HealthCare Technologies

mehr Nachrichten

Analysen zu GE HealthCare Technologies

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GE HealthCare Technologies 67,60 6,16% GE HealthCare Technologies

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen positiv -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen