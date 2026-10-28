GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
|Umsatzwachstum
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28.10.2026 14:45:00
GE Healthcare-Aktie klettert deutlich nach verbessertem Jahresausblick
GE Healthcare habe im Quartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnet, sowie die Marge in allen Segmenten gesteigert, kommentierte Konzernchef Peter Arduini die Entwicklung. "Angesichts unserer verbesserten Leistung im bisherigen Jahresverlauf sowie der Dynamik im Geschäft heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr an." Die Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 6,5 Prozent auf 75,69 US-Dollar.
Im dritten Quartal stiegen die Erlöse um 7,2 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar (knapp 5 Mrd Euro). Organisch, sprich währungs- und portfoliobereinigt - betrug das Wachstum 6,2 Prozent und erstreckte sich über alle Bereiche. Das Neugeschäft wuchs organisch um vier Prozent. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 446 auf 615 Millionen Dollar. Dabei übertraf das Unternehmen den Angaben zufolge die eigenen Erwartungen.
/nas/mis/jha/
CHIGAGO (dpa-AFX)
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