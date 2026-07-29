GE HealthCare Hits Record Backlog, Stock Jumps

General Electric Aktie

General Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851144 / ISIN: US3696041033

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29.07.2026 17:34:36

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