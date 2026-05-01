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01.05.2026 06:31:29
GE HealthCare Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
GE HealthCare Technologies stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz wurden 5,13 Milliarden USD gegenüber 4,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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