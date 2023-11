GE HealthCare Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GE HealthCare Technologies präsentierte in der am 31.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,897 USD sowie einem Umsatz von 4,80 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at