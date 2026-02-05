|
05.02.2026 06:31:28
GE HealthCare Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GE HealthCare Technologies hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,57 USD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE HealthCare Technologies einen Umsatz von 5,32 Milliarden USD eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 19,67 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow startet fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.