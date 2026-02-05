GE HealthCare Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GE HealthCare Technologies hat am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,57 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,70 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GE HealthCare Technologies einen Umsatz von 5,32 Milliarden USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,63 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 19,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at