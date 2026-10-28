GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
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28.10.2026 11:31:46
GE HealthCare Technologies Inc. Reports Climb In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $615 million, or $1.36 per share. This compares with $446 million, or $0.98 per share, last year.
Excluding items, GE HealthCare Technologies Inc. reported adjusted earnings of $608 million or $1.34 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $5.513 billion from $5.143 billion last year.
GE HealthCare Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $615 Mln. vs. $446 Mln. last year. -EPS: $1.36 vs. $0.98 last year. -Revenue: $5.513 Bln vs. $5.143 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.95 To $ 5.05
2026 Guidance Organic Revenue Growth-4.0%
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