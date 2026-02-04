GE HealthCare Technologies Aktie
WKN DE: A3D3G6 / ISIN: US36266G1076
|
04.02.2026 12:29:44
GE HealthCare Technologies Inc. Reveals Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) reported earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $589 million, or $1.29 per share. This compares with $720 million, or $1.57 per share, last year.
Excluding items, GE HealthCare Technologies Inc. reported adjusted earnings of $659 million or $1.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $5.698 billion from $5.319 billion last year.
GE HealthCare Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $589 Mln. vs. $720 Mln. last year. -EPS: $1.29 vs. $1.57 last year. -Revenue: $5.698 Bln vs. $5.319 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE HealthCare Technologies
Analysen zu GE HealthCare Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE HealthCare Technologies
|69,74
|-0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.