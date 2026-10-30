GE HealthCare Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GE HealthCare Technologies stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 USD, nach 0,980 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent auf 5,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at