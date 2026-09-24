GE Vernova Aktie

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WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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24.09.2026 09:50:14

GE Vernova, Hitachi, and Samsung Are Bringing Small Modular Reactors to Europe

Is Europe about to go all in on nuclear power?

Probably not, but the rapidly reemerging form of clean energy generation just received a significant boost. Representatives from global engineering companies GE Vernova (NYSE:GEV), Hitachi (OTC:HTHIY), Samsung C&T, and SGE signed a memorandum of understanding (MoU) to cooperate on building and deploying small modular reactors (SMRs) in Europe. Here's a look at the quartet's ambitious goals.

Image source: Getty Images.

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Hitachi Ltd. 30,60 1,16% Hitachi Ltd.
Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs 30,60 1,32% Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs
Samsung 65,21 54,05% Samsung
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