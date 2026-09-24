GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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24.09.2026 09:50:14
GE Vernova, Hitachi, and Samsung Are Bringing Small Modular Reactors to Europe
Is Europe about to go all in on nuclear power?
Probably not, but the rapidly reemerging form of clean energy generation just received a significant boost. Representatives from global engineering companies GE Vernova (NYSE:GEV), Hitachi (OTC:HTHIY), Samsung C&T, and SGE signed a memorandum of understanding (MoU) to cooperate on building and deploying small modular reactors (SMRs) in Europe. Here's a look at the quartet's ambitious goals.
Image source: Getty Images.
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|GE Vernova
|840,40
|0,07%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|64 275,00
|0,23%
|Hitachi Ltd.
|30,60
|1,16%
|Hitachi LtdShs American Deposit.Receipts Repr.10 Ord.Shs
|30,60
|1,32%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|3 400,00
|2,10%
|Samsung GDRS
|4 370,00
|0,69%