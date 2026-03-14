Hitachi Aktie
WKN: 853219 / ISIN: JP3788600009
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14.03.2026 05:12:35
GE Vernova, Hitachi to explore South-east Asia for small reactors
[TOKYO] GE Vernova and Hitachi agreed to explore opportunities to deploy small modular nuclear reactors in South-east Asia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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