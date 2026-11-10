GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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10.11.2026 17:00:00
GE Vernova, Vertiv, and Bloom Energy Just Lost 10% to 24% in a Week. Here's What Set Off the AI Power Sell-off.
GE Vernova (NYSE: GEV), Vertiv (NYSE: VRT), and Bloom Energy (NYSE: BE) have lost between 10% and 24% over the past week as investors rethink the sustainability of the artificial intelligence (AI) boom. The first wave of selling came on Oct. 14, when hotter-than-expected U.S. inflation pushed borrowing costs higher.
At the same time, weakness in AI financing, especially around CoreWeave's debt and its ability to fund expansion, raised concerns about how hyperscalers and their partners could finance expensive data center projects.
But with all three companies still benefiting from AI power demand, is the market overlooking their long-term growth opportunities?
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