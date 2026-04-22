GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|Im Aufwind
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22.04.2026 17:01:38
GE Vernova-Aktie mit Kursrally: Prognose angehoben
GE Vernova profitierte im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 9,34 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sprang von zuvor 264 Millionen auf 4,75 Milliarden Dollar hoch. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erreichte das bereinigte Ergebnis 896 Millionen Dollar. Die Zahlen fielen besser aus als am Markt erwartet.
Die GE Vernova-Aktie klettert im NYSE-Handel zeitweise um 12,6 Prozent nach oben auf 1.116,20 US-Dollar und setzt damit ihren guten Lauf in diesem Jahr fort. Bislang kommt das Papier seit dem Jahreswechsel auf Kursgewinne von 52 Prozent. In diesem Sog stieg auch die im DAX notierte Siemens Energy. Der deutsche Energietechnikkonzern legt seine Zahlen im Mai vor.
/nas/tav/he
CAMBRIDGE (dpa-AFX)
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