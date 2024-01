GE Vernova and IHI announce next phase of the technology roadmap aiming to develop a 100% ammonia capable gas turbine combustion system by 2030

Under a Joint Development Agreement (JDA), GE Vernova and IHI will collaborate to develop a new gas turbine combustor capable to use ammonia for power generation compatible with GE Vernova’s 6F.03, 7F and 9F gas turbinesCombustion testing will take place in IHI’s facilities in JapanThis Weiter zum vollständigen Artikel bei General Electric Co. (GE) Zum vollständigen Artikel