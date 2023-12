GE Vernova awarded Services Agreement for Shuaiba North Power Station in Kuwait

TNB REMACO – Al Dhow Joint Venture awards GE Vernova a five-Year Service Agreement for 876-megawatt (MW) plant in Al Ahmadi, KuwaitMulti-year agreement includes the supply of parts, repairs, field services, advanced predictive maintenance, and digital solutionsAgreement is part of a broader effort Weiter zum vollständigen Artikel bei General Electric Co. (GE) Zum vollständigen Artikel