Nordex Aktie

Nordex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Im Abwärtssog 22.07.2026 17:54:38

GE Vernova belastet Aktien von Siemens Energy und Nordex

GE Vernova belastet Aktien von Siemens Energy und Nordex

Die Aktien internationaler Energietechnikkonzerne haben am Mittwoch ihrem starken Lauf abermals Tribut gezollt.

Der Quartalsbericht des US-Konzerns GE Vernova mit einem angehobenen Ausblick reichte nicht, um den Schwung zu erhalten. Nach einer ersten positiven Reaktion auf die Zahlen von GE Vernova sackten die Titel an der NYSE zuletzt um 6,38 Prozent ins Minus auf 1.010,00 Euro. Die Anteilsscheine des deutschen Konkurrenten Siemens Energy büßten nach einem kurzen Anstieg letztlich 3,68 Prozent auf 152,32 US-Dollar ein.

Bei GE Vernova reagierten die Anleger negativ auf die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Es kam zu Gewinnmitnahmen nach einer Rally, die den GE-Vernova-Kurs in diesem Jahr um 65 Prozent ins Plus getrieben hatte. Der Ausblick reiche den Anlegern nicht, um dieses Niveau zu rechtfertigen, hieß es. Siemens Energy stehen 2026 bislang auch gut da mit einem Anstieg, der am Vortag in der Spitze noch mehr als 30 Prozent groß war.

Aus den GE-Zahlen ging auch hervor, dass die Amerikaner mit Schwächen in ihrer Windkraftsparte zu kämpfen haben, in der auch Siemens Energy mit seiner Tochter Gamesa aktiv ist. Dies drückte via XETRA auch die Aktien von Nordex mit 1,06 Prozent ins Minus bei 41,10 Euro.

/tih/ajx/mis

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Apple-Aktie: Neues Leasing-Modell für iPhone & Co - Chance auf mehr Absatz?
Aktien von Rheinmetall, RENK & Co. ziehen an: Rüstungssektor erholt sich weiter
NVIDIA-Aktie: CPU-Offensive gegen Intel & AMD

Bildquelle: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Nordex AG

mehr Nachrichten