Nordex Aktie
WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554
|Im Abwärtssog
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22.07.2026 17:54:38
GE Vernova belastet Aktien von Siemens Energy und Nordex
Bei GE Vernova reagierten die Anleger negativ auf die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Es kam zu Gewinnmitnahmen nach einer Rally, die den GE-Vernova-Kurs in diesem Jahr um 65 Prozent ins Plus getrieben hatte. Der Ausblick reiche den Anlegern nicht, um dieses Niveau zu rechtfertigen, hieß es. Siemens Energy stehen 2026 bislang auch gut da mit einem Anstieg, der am Vortag in der Spitze noch mehr als 30 Prozent groß war.
Aus den GE-Zahlen ging auch hervor, dass die Amerikaner mit Schwächen in ihrer Windkraftsparte zu kämpfen haben, in der auch Siemens Energy mit seiner Tochter Gamesa aktiv ist. Dies drückte via XETRA auch die Aktien von Nordex mit 1,06 Prozent ins Minus bei 41,10 Euro.
/tih/ajx/mis
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)
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