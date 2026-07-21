General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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21.07.2026 22:16:58
GE Vernova Earnings Prediction Market Preview: Kalshi Traders Bet On Iran And Vietnam, Not Wind Blades
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