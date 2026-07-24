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24.07.2026 06:31:29
GE Vernova gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GE Vernova veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,47 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Vernova 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,78 Prozent auf 11,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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