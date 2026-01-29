29.01.2026 06:31:29

GE Vernova hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

GE Vernova lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,96 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,56 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 2,91 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 10,26 Milliarden USD ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 17,69 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat GE Vernova in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38,07 Milliarden USD im Vergleich zu 34,94 Milliarden USD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,25 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 37,37 Milliarden USD prognostiziert worden war.

