GE Vernova hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GE Vernova hat am 22.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte GE Vernova 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat GE Vernova mit einem Umsatz von insgesamt 9,33 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at