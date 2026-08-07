GE Vernova Aktie

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WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016

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07.08.2026 22:10:00

GE Vernova Holds an $176 Billion Backlog, Yet Wall Street Is Selling: What Investors Should Know.

GE Vernova (NYSE: GEV), the former energy division of General Electric (NYSE: GE) that was spun off as a stand-alone company in 2024, has soared since its market debut. Its stock opened at $143 on the first day, and it's trading at around $994 as of this writing. The rapid growth of the power-hungry cloud, artificial intelligence (AI), and data center markets generated strong tailwinds for GE Vernova's business, and its backlog swelled 37% year over year to $176.3 billion in the second quarter of 2026. Yet over the past month, its stock dipped by about 5% while the S&P 500 rose by 3%. Let's see why it lost momentum and whether that pullback represents a good buying opportunity for long-term investors.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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GE Vernova 854,20 -1,25% GE Vernova
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