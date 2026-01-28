GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
28.01.2026 12:41:56
GE Vernova Inc. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - GE Vernova Inc. (GEV) announced a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $3.664 billion, or $13.39 per share. This compares with $484 million, or $1.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 3.8% to $10.956 billion from $10.559 billion last year.
GE Vernova Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.664 Bln. vs. $484 Mln. last year. -EPS: $13.39 vs. $1.73 last year. -Revenue: $10.956 Bln vs. $10.559 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
13:00
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
|
27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu GE Vernova
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|586,00
|-2,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.