GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
22.04.2026 12:38:18
GE Vernova Inc. Reports Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - GE Vernova Inc. (GEV) revealed earnings for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $4.745 billion, or $17.44 per share. This compares with $254 million, or $0.91 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.3% to $9.339 billion from $8.032 billion last year.
GE Vernova Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.745 Bln. vs. $254 Mln. last year. -EPS: $17.44 vs. $0.91 last year. -Revenue: $9.339 Bln vs. $8.032 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
22.04.26
|ROUNDUP: Energietechnikkonzern GE Vernova wird optimistischer - Aktie stark (dpa-AFX)
|
21.04.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.01.26
|GE Vernova thinks data centres could lower utility bills — eventually (Financial Times)
|
27.01.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu GE Vernova
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|994,00
|1,53%