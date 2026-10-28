GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
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28.10.2026 11:27:18
GE Vernova Inc. Reveals Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - GE Vernova Inc. (GEV) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.289 billion, or $4.81 per share. This compares with $453 million, or $1.64 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.8% to $12.642 billion from $9.969 billion last year.
GE Vernova Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.289 Bln. vs. $453 Mln. last year. -EPS: $4.81 vs. $1.64 last year. -Revenue: $12.642 Bln vs. $9.969 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 46.5 B To $ 47.5 B
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