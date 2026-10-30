GE Vernova informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GE Vernova hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 40,04 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,09 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18 935,36 Milliarden ARS – ein Plus von 43,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GE Vernova 13 220,12 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at