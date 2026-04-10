Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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10.04.2026 03:15:00
GE Vernova Is In the Right Place at the Right Time
GE Vernova (NYSE: GEV) was spun off from General Electric (which is now GE Aerospace (NYSE: GE)) in 2024, and it couldn't have happened at a much better time. As a stand-alone business, GE Vernova is focused on providing products and services to the utility industry. And that industry is in the midst of a renaissance. When it comes to power, it might be better to ask what GE Vernova doesn't do. Its products and services include power generation from carbon fuels, hydro, nuclear, and wind (onshore and offshore). It also helps build and support the electrical grid, including energy storage technologies. And while the company isn't a player in the solar panel space, it does make inverters that are used in solar arrays, so it really plays across the entire electricity landscape. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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