General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
16.09.2026 10:15:00
GE Vernova Just Signed a Major Deal in Venezuela. Is the Stock a Buy on This News Alone?
Energy equipment company GE Vernova (NYSE: GEV) makes gas turbines, wind and hydroelectric equipment, and grid infrastructure used to generate and deliver electricity.
GE Vernova recently signed an agreement to help rebuild Venezuela's power system. The plan is to add 1 gigawatt of reliable power within 24 months and another 5 gigawatts over the next four years. The work will cover power generation as well as transmission, distribution, and substations.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Electric Co.
|
29.06.26
|Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment (Financial Times)
|
21.04.26
|Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt (dpa-AFX)
Analysen zu GE Vernova
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|771,20
|1,29%