General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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09.11.2026 13:55:06
GE Vernova Lands Wind Turbine Order With 20-Year Service Deal
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Nachrichten zu General Electric Co.
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20.10.26
|ROUNDUP: Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
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29.06.26
|Comcast’s Hollywood break-up marks its GE moment (Financial Times)
Analysen zu General Electric Co.
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