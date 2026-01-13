General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
|
13.01.2026 18:20:22
GE Vernova Set For $17.6 Billion Order Boom As Data Centers Panic Over Grid Delays
This article GE Vernova Set For $17.6 Billion Order Boom As Data Centers Panic Over Grid Delays originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!