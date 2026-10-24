General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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24.10.2026 22:42:01
GE Vernova Stock Fell 11% in a Day. Here's What I Think It Could Be Worth by 2030.
GE Vernova (NYSE:GEV) shares had a tough week. The maker of gas turbines and grid equipment fell about 11% on Thursday, Oct. 22, alone. As I write, the stock sits near $825, about 30% under the $1,174.86 it closed at on June 30.
The business, though, keeps getting bigger. GE Vernova finished June with a $176 billion backlog. And in the second quarter, its non-GAAP (adjusted) earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) grew 62% year over year.
Where could the stock be in 2030? Running management's own targets forward, I figure around $1,100 a share by late 2030. That'd be a good gain, but still under the June record.
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